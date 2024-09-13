Подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль 5 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике — Новогродовку, Мемрик, Калиново, Долиновку и Галицыновку, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военнослужащие нанесли поражение ВСУ и отразили 50 контратак штурмовых групп противника за неделю. Потери украинской армии на этом направлении составили до 3 670 бойцов.

Также были уничтожены 2 танка, 23 боевые бронированные машины, в том числе американские БМП Bradley, и 2 бронемашины MaxxPro. ВСУ еще потеряли 22 автомобиля и 42 орудия полевой артиллерии.

Тем временем российские военные вернули контроль над хутором Покровский и селами Дарьино, Толстый Луг и Снагость в Курской области. В Суджанском районе военные ВС РФ ведут бой за Мартыновку, Фанасеевку, Уланки и Погребки.