сегодня в 11:59

Российские военные выбили ВСУ еще из 4 населенных пунктов в Курской области

Военнослужащие Вооруженных сил России вернули контроль над хутором Покровский и селами Дарьино, Толстый Луг и Снагость в Курской области, сообщает Mash .

Морпехи и бойцы 51-го ГПДП водрузили в населенных пунктах российский флаг. Эта территория теперь полностью освобождена от боевиков ВСУ.

В настоящее время российские военные штурмуют село Любимовка с юго-запада. Освобождение этого населенного пункта позволит отрезать украинские подразделения от значительной части снабжения.

ВС РФ продолжают достигать поставленной цели — вытесняют врага с российской территории. Бои идут в районе Обуховки, работа по направлению продолжается.

В Суджанском районе военные ВС РФ ведут бой за Мартыновку, Фанасеевку, Уланки и Погребки. ВСУ пытаются контратаковать в Глушковском районе. Ситуация там хоть и непростая, но остается под контролем российских подразделений.