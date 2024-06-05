Подполье: ВСУ используют аэродром в Николаевской области под дроны Bayraktar

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что украинская армия использует под дроны Bayraktar аэродром Кульбакино в Николаевской области, сообщает ТАСС.

Лебедев рассказал, какие беспилотники взлетают и садятся на аэродроме.

«Теперь аэродром в Кульбакине начали использовать под БПЛА. Да не простые, а, по данным нашей агентуры, там взлетают и садятся БПЛА серьезного типа, Bayraktar», — отметил он.

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