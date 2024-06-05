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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинская армия перебросила в Харьковскую область 12 американских пусковых установок М270 MLRS, боеприпасы и обслуживающий персонал. Они не говорят на украинском языке, сообщает РИА Новости .

«По полученным данным, в Харьковскую область украинским подразделениям, выполняющим задачи на этом направлении, поступила партия пусковых установок M270 MLRS (в количестве 12 единиц) на гусеничной базе американской платформы Bradley», — пояснил Марочко.

По словам подполковника в отставке, вместе с техникой приехали боеприпасы в количестве не менее трех комплектов на одну единицу техники и обслуживающий персонал.

Андрей Марочко добавил, что прибывшие бойцы, обслуживающие системы РСЗО, не говорят на украинском языке, а общаются на ломаном русском.

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