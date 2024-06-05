ВСУ сделали из мирной трассы Донецка «дорогу смерти»
Украинские беспилотники сжигают гражданские автомобили между районами Донецка
Украинские беспилотники сжигают гражданские автомобили на «дороге смерти» между районами Донецка, пишет РИА Новости.
На улице Бирюзова, которая соединяет Петровский и Кировский районы города, ВСУ за последние пять дней с помощью беспилотников уничтожили четыре гражданских автомобиля, сказано в статье.
Здесь же были ранены два мирных жителя.
«По сути, в Донецке появилась новая „дорога смерти“, — сообщил сотрудник представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины Сергей Переверзев
Местные жители из-за военной активности выбирают другие дороги, чтобы попасть в другую часть Донечка, указано в материале.