ВСУ сделали из мирной трассы Донецка «дорогу смерти»

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Украинские беспилотники сжигают гражданские автомобили на «дороге смерти» между районами Донецка, пишет РИА Новости .

На улице Бирюзова, которая соединяет Петровский и Кировский районы города, ВСУ за последние пять дней с помощью беспилотников уничтожили четыре гражданских автомобиля, сказано в статье.

Здесь же были ранены два мирных жителя.

«По сути, в Донецке появилась новая „дорога смерти“, — сообщил сотрудник представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины Сергей Переверзев

Местные жители из-за военной активности выбирают другие дороги, чтобы попасть в другую часть Донечка, указано в материале.