сегодня в 07:52

Подполье: ВС РФ нанесли удар по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге, сообщает РИА Новости .

По его данным, поражение противнику было нанесено ночью. ВС РФ ударили по месту размещения иностранных инструкторов ВСУ в Кривом Роге.

Военные медики вывезли 15 раненых. Это были англоязычные пострадавшие.

После удара по иностранным инструкторам квартал оцепила СБУ. Какое-то время к месту долго не допускали машины скорой помощи.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удары по объектам ОПК на Украине. Так, был поражен ангар ВСУ в Ивано-Франковске, в котором могли быть истребители F-16.