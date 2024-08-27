Подполье: ВС РФ нанесли удар по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге
Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге, сообщает РИА Новости.
По его данным, поражение противнику было нанесено ночью. ВС РФ ударили по месту размещения иностранных инструкторов ВСУ в Кривом Роге.
Военные медики вывезли 15 раненых. Это были англоязычные пострадавшие.
После удара по иностранным инструкторам квартал оцепила СБУ. Какое-то время к месту долго не допускали машины скорой помощи.
Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удары по объектам ОПК на Украине. Так, был поражен ангар ВСУ в Ивано-Франковске, в котором могли быть истребители F-16.