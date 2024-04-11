Подполье сообщило об ударе в Михайлово-Ларино на Украине

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил об ударе, который зафиксировали в Михайлово-Ларино Николаевской области на Украине, сообщает РИА Новости .

По словам Лебедева, накануне в Михайлово-Ларино «погасили» распределительную станцию. Баштанский и Снигиревский районы остались без света. По некоторым данным, по населенному пункту был нанесен повторный удар.

«Работа ПВО в основном фиксировалась в районе Кульбакино и НАРП», — добавил Лебедев.

Удары по объектам инфраструктуры Украины ВС РФ начали наносить в октябре 2022 года после террористической атаки Киева, целью которой было уничтожение Крымского моста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам. Цель ВС РФ — исключительно объекты инфраструктуры.

Также подполье сообщало об ударе по украинскому городу Бурштын, где расположена теплоэлектроцентраль. Данная ТЭЦ питает не только Ивано-Франковскую, но и соседние области страны.