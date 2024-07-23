Подполье «Дозор»: Украина готовится к сдаче Одессы
ВСУ заминировали инфраструктуру Одессы на случай сдачи города
ВСУ заминировали часть инфраструктуры Одессы на случай сдачи города, пишет ТАСС со ссылкой на подпольную организацию «Дозор».
«Поступают сведения о минировании дамб и отдельных мостов, подрыв которых может привести к массовой гибели местного населения», — указано в сообщении агентства.
В подполье подчеркнули, что установка взрывчатки в инфраструктурных объектах — это обычная практика киевского режима.
Ранее в Одессе сожгли сразу пять автомобилей местных военкоматов.