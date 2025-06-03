Подозрительный мужчина с пистолетом напугал жителей столичной Коммунарки

На опубликованных кадрах видно, как неизвестный мужчина роется в рюкзаке, прячась за кустами. Затем он достает пистолет и прячет его за пояс. При этом неизвестный оглядывался по сторонам, чтобы остаться незамеченным.

Мнения жителей района в соцсетях разделились: одни считают, что пистолет ненастоящий, а вторые не понимают, почему очевидцы не вызвали на место сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в Петербурге пьяный дебошир выстрелил из сигнального пистолета в охранника ТРЦ «Меркурий», который раньше снимался в известном сериале «Улицы разбитых фонарей».