Подозревается молния: жилой дом загорелся в Красной Пахре

В деревне Красная Пахра около Троицка загорелась крыша жилого дома, она пылает практически полностью, сообщает «МК: срочные новости».

Площадь возгорания составила 150 кв. м. На видео с места ЧП видно, что огонь охватил почти всю кровлю. От дома в небо поднимается густой дым.

Возможно, в дом ударила молния. Тушить его было сложно, так как воду пришлось качать из реки, которая находится в 1 км от места инцидента.

Ранее молния ударила в частный дом в поселке Степаньковские Дачи в Подмосковье. Там начался сильный пожар.