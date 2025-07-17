Подозревается молния: жилой дом загорелся в Красной Пахре
Крыша частного дома загорелась в Новой Москве после удара молнии
Фото - © скриншот/Telegram-канал «МК: срочные новости»
В деревне Красная Пахра около Троицка загорелась крыша жилого дома, она пылает практически полностью, сообщает «МК: срочные новости».
Площадь возгорания составила 150 кв. м. На видео с места ЧП видно, что огонь охватил почти всю кровлю. От дома в небо поднимается густой дым.
Возможно, в дом ударила молния. Тушить его было сложно, так как воду пришлось качать из реки, которая находится в 1 км от места инцидента.
Ранее молния ударила в частный дом в поселке Степаньковские Дачи в Подмосковье. Там начался сильный пожар.