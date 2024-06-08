Подозреваемый в убийстве активиста Еговцева находится в сознании

Дмитрий Матвеев, который подозревается в убийстве зампредседателя движения «Зов народа» Антона Еговцева в Лобне, находится в сознании, сообщает ТАСС .

Как рассказали в правоохранительных органах, нападавшего допросили следователи, но мужчина все еще находится в медучреждении.

Сейчас решается вопрос об аресте Матвеева.

7 июня в подъезде многоквартирного дома в Лобне 37-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев подкараулил и убил зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Около двух месяцев мужчина преследовал активиста и его жену, угрожал, нападал на Еговцева.