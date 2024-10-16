Подозреваемый в подрыве машины в Москве может платить налоги на Украине
Подозреваемый в причастности к подрыву машины на юго-западе Москвы, по предварительной информации, является украинским налогоплательщиком, пишет РИА Новости.
«Задержанный Виталий Слободяник, предварительно, владеет на Украине ДРФО», — рассказал источник агентства.
Накануне по подозрению в преступлении был задержан 50-летний местный житель. Во время обыска у него в доме был найден схрон оружия.
Как сообщает ТАСС, бизнесмен, которого пытались убить, и подозреваемый в покушении были соучредителями 12 компаний.
Ранее стало известно, что в результате взрыва предпринимателю оторвало часть руки. Детонация произошла, когда мужчина хотел убрать пакет с капота машины.