Подозреваемый в нападении на прохожих в Роттердаме пытался зарезать родную мать

Подозреваемый в нападении с ножами на прохожих в Роттердаме два года назад уже был под следствием. Он нанес телесные повреждения собственной матери, сообщает ТАСС со ссылкой на Algemeen Dagblad.

Отмечается, что подозреваемый — 22-летний Айюб М. В 2022 году он уже находился под следствием из-за того, что ранил ножом свою мать. Женщина получила серьезные повреждения шеи и рук.

Сына пострадавшей признали виновным, но в тюрьму он не отправился из-за наличия психических проблем. Кроме того, на лечение в клинику его также не поместили. Ему лишь было назначено наказание в виде «соблюдения определенных условий», например, прием лекарств.

В четверг вечером неизвестный в Роттердаме напал с двумя ножами на прохожих с криками «Аллаху акбар». Он зарезал одного человека и ранил еще одного.

Мужчине изберут меру пресечения 23 сентября. Суд пройдет в Гааге.