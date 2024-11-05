Подозреваемые в многомиллионном хищении у МО похитили еще и комплекс на 700 млн

В ходе расследования уголовного дела по факту хищения имущества у Минобороны России в Балашихе выяснилось, что фигуранты дела также причастны к хищению комплекса в Москве из 24 объектов недвижимости и общей стоимостью более 700 миллионов рублей, сообщила пресс-служба СК России .

Во время расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ, выяснилось, что фигуранты Николай Грачев, Алексей Асташкин, Евгений Потапов и Сергей Овчинников в 2021 году похитили имущественный комплекс.

Предварительно установлено, что Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова провели процедуру банкротства подведомственного Минобороны РФ предприятия ОАО «Строительное управление Московского региона», затем через подложные торги похитили имущественный комплекс, расположенный в Москве. Комплекс состоит из 24 объектов стоимостью более 700 миллионов рублей.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают предпринимателя Сергея Овчинникова, которого считают фактическим организатором хищения. Трое остальных фигурантов: начальник управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, экс-конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин и гражданин России Евгений Потапов арестованы и находятся под стражей.