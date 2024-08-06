Подоляка: ВСУ 7 августа попытаются войти в Суджу

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Блогер Подоляка рассказал о планах ВСУ в Курской области

Блогер Юрий Подоляка рассказал о плане ВСУ атаковать город Суджа в Курской области.

По данным блогера, ВСУ ввели в бой второй эшелон и вклинились вглубь Курской области.

«Самая опасная на сейчас ситуация именно здесь в районе севернее Суджи. ВСУ производят накопление сил, и очевидно завтра попытаются войти в город», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.

Он также призвал жителей курского приграничья покинуть свои дома.

ВСУ атаковали приграничные районы в Курской области утром во вторник. Ситуацию в регионе оценивают, как напряженную.