Подоляка: ВСУ 7 августа попытаются войти в Суджу
Блогер Подоляка рассказал о планах ВСУ в Курской области
Блогер Юрий Подоляка рассказал о плане ВСУ атаковать город Суджа в Курской области.
По данным блогера, ВСУ ввели в бой второй эшелон и вклинились вглубь Курской области.
«Самая опасная на сейчас ситуация именно здесь в районе севернее Суджи. ВСУ производят накопление сил, и очевидно завтра попытаются войти в город», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.
Он также призвал жителей курского приграничья покинуть свои дома.
ВСУ атаковали приграничные районы в Курской области утром во вторник. Ситуацию в регионе оценивают, как напряженную.