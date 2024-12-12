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Подмосковный слесарь с электропилой украл швейцарские часы в Токио на 4 млн руб

Слесарь из Подмосковья с помощью электропилы вырезал дыру в стене магазина в Токио и украл 14 швейцарских часов общей стоимостью 4 млн рублей. Среди украденного — изделия Omega и Rolex, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в престижном токийском квартале Гиндза. Кражу часов организовал 36-летний Роман К. из Дмитрова. Известно, что в России мужчина был вором-медвежатником, однако это «ремесло» не приносило ему больших денег.

Тогда Роман принял решение отправиться в Японию. Ночью он подъехал к магазину брендированных товаров в Гиндзе и просверлил в стене отверстие диаметром примерно 10 см.

Затем он просунул туда руку и украл 14 часов, среди которых были люксовые бренды Rolex и Omega, Общая стоимость украденного — около 6 млн иен (4 млн руб.).

Убегая с места преступления, мужчина забыл рюкзак возле магазина. Правоохранители нашли внутри электропилу и дрель. Жителя Подмосковья удалось задержать по горячим следам.

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