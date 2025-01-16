Подмосковный школьник хотел смыть петарду в унитаз, но та взорвалась в руках

Петарда взорвалась в руках у 11-летнего школьника из Балашихи, когда тот хотел смыть ее в унитаз. Пиротехническое изделие подросток подобрал на улице, сообщает SHOT .

Опасную находку мальчик решил забрать с собой домой, чтобы потом устроить ее взрыв вместе с приятелями. Когда ребенок пришел в квартиру, то почувствовал запах гари, который исходил от пиротехники.

Школьник решил спустить петарду в унитаз, но до туалета не дошел — она взорвалась в его руке. Пострадавшего в срочном порядке доставили в больницу. У него диагностировали множественные раны кисти.

Трагичный инцидент с петардой случился ранее в Ногинске. 11-летнему подростку пришлось ампутировать пальцы левой руки после взрыва пиротехники.