Подглядывали через Сеть: иностранцы покупали порно со скрытых камер в Волгограде

Порностудия в Волгограде продавала за рубеж интимные видео со скрытых камер

Правоохранительные органы пресекли в Волгограде деятельность группы молодых людей, организовавших нелегальный бизнес по съемке и продаже за рубеж порнографического контента, основанного на скрытом видеонаблюдении за личной жизнью местных жителей, сообщает V1.RU .

По данным следствия, злоумышленники сняли в аренду несколько квартир в городе, оборудовав их скрытыми камерами, ведущими круглосуточную съемку. Затем они наняли непрофессиональных актеров, которые соглашались участвовать в этих съемках за деньги.

Доступ к трансляциям из таких квартир, где фиксировались интимные сцены, продавался пользователям из США и стран Европы. По оценкам правоохранителей, на счета организаторов этой незаконной деятельности поступило около 3 млн рублей.

В результате оперативных мероприятий полиция задержала 17 человек, которые, предположительно, были причастны к производству и распространению порнографии. Основным идейным вдохновителем этого проекта называют 39-летнего Ивана К., имеющего гражданство России и Испании.

Как установили следователи, мужчина ранее проживал в Барселоне, где познакомился с существованием теневых сайтов, посвященных подглядыванию за частной жизнью людей. Вернувшись в Волгоград, он решил создать подобный бизнес при содействии программиста Виталия Б.