Поддубный: ВС РФ взяли под контроль участки важной транспортной артерии ВСУ

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Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале отметил, что российские войска взяли под огневой контроль участки трассы Покровск — Константиновка в ДНР. Она является важной транспортной артерией украинской армии.

По словам корреспондента, ВС РФ продолжают развивать наступление в направлении Покровска, расположенного в Донецкой Народной Республике. Положение ВСУ здесь ухудшается.

Российские бойцы на данном направлении выбивают украинские объекты и почти достигли северо-восточных окраин Мирнограда.

Ранее боец ВС РФ и автор Telegram-канала «Очередной СВОшник» Александр предположил, что когда российские войска возьмут под контроль город Торецк, то ВСУ станут меньше обстреливать Донецк.