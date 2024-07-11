В армии заявили о спасении Донецка при освобождении Торецка

Боец ВС РФ и автор Telegram-канала «Очередной СВОшник» Александр полагает, что когда российские войска возьмут под контроль город Торецк, то ВСУ станут меньше обстреливать Донецк. По его словам, именно из Торецка украинские силы атакуют столицу ДНР, сообщает «ФедералПресс» .

Военный блогер обратил внимание, что Торецк - это крупный логистический узел войск Украины. С 2014 года город считался неприступной крепостью, а теперь имеет особую важность для российской армии.

«Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, почему важно взять Торецк. <…> Это последнее направление с севера, откуда ВСУ могут обстреливать Донецк из ствольной артиллерии», — полагает автор канала «Очередной СВОшник».

Между тем бойцы армии России продолжают прорываться от Горловки к Торецку. По данным прессы, российские солдаты зашли в центр поселка Нью-Йорк, нарастив зону контроля в районе Петровской горы.

