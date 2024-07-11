Российские военные продолжают развивать успех и прорываться от Горловки к Торецку (Дзержинску), продвигаясь в Нью-Йорке (Новгородском), Кирове (Северном), Южном и Дружбе, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Российские военные ворвались в центр Нью-Йорка и расширили зону контроля в районе Петровской горы. Помимо этого, ВС России достигли успеха в районе Юрьевки.

Под Нью-Йорком российская армия продвинулась вдоль лесополосы на глубину до 1,14 км. Украинская армия признала, что русские взяли под контроль три улицы на участке шириной до 700 м на глубину до 1,3 км.

ВС РФ продолжают проведение спецоперации на территории Украины.