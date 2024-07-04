Поддубный: в зоне СВО ликвидирован португальский наемник ВСУ Рико Чавес
Военкор Поддубный сообщил о ликвидации португальского наемника ВСУ на СВО
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Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале рассказал, что в зоне проведения СВО ликвидирован португальский наемник ВСУ Рико Чавес, который участвовал в казни пленных российских военнослужащих.
По словам Поддубного, Чавес приехал на Украину в 2022 году и присоединился к киевскому режиму. В ходе очередной военной операции российские бойцы ликвидировали иностранного наемника.
Чавес участвовал в казни российских пленных вместе с наемниками из Аргентины Назаром Кузьминым и французом Орельеном Ферранти.
Ранее сообщалось, что ВСУ в секретных переговорах используют названия напитков для шифровки своих сообщений. Информацию об этом нашли в записях испаноговорящего наемника.