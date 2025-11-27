Подбородок москвички перекосило после неудачной липосакции

Москвичка больше не может есть после неудачной пластики подбородка

35-летняя москвичка в августе делала липосакцию нижней трети лица в клинике «Мактуб». Оказалось, что во время операции ей повредили нерв, теперь женщина не может есть, а врач не возвращает деньги за операцию, сообщает «Осторожно, Москва» .

Липосакция обошлась москвичке в 70 тысяч рублей. На следующий день у нее пошла кровь, но доктор заверил, что это нормальная реакция организма. Через две недели стали будто отслаиваться куски кожи, а подбородок перекосило. Врач продолжила уверять, что все хорошо.

Все же пациентка решила обратиться к неврологу, который подтвердил, что у нее поврежден лицевой нерв. По словам нейрохирурга, лицо может вовсе не восстановиться. Сейчас женщина не может нормально есть, потому что еда выпадает изо рта.

Пострадавшая потребовала от врача вернуть деньги за неудачную операцию, но та отказалась, назвав клиентку мошенницей. Тогда она отправилась в полицию. Также в правоохранительные органы пошла и врач. Она обвинила пациентку в вымогательстве.

