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Под завалами шахты в Кузбассе обнаружили тело пропавшего горняка

Во время разбора завалов на шахте «Таштагольской» в Кемеровской области обнаружили тело пропавшего горняка. Специалисты принимают меры для извлечения его на поверхность, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу.

Спасатели и следователи продолжают работать на месте обрушения кровли шахты. Они допрашивают свидетелей, назначают экспертизы и изымают технологическую документацию.

По информации пресс-службы МЧС России, спасатели разобрали 10 кубометров породы. Для поднятия плит и извлечения погибшего устанавливают пневмодомкрат.

Обрушение кровли произошло 16 ноября в 04:45 по местному времени. На место происшествия отправили 24 спасателя и 4 единицы спецтехники.

В СК России отмечают, что обрушение произошло, когда проводились работы по добыче руды. Открыто уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).