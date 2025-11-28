Под завалами рухнувшего здания на Сахалине нашли труп рабочего
Труп погибшего рабочего извлекли из-под завалов рухнувшего здания в Южно-Сахалинске. Еще двоих людей ищут, сообщает РЕН ТВ.
28 ноября в переулке Энергетиков рухнул строившийся ангар. Травмы получили четверо рабочих, медпомощь потребовалась одному из них.
Под завалами в результате обрушения оказались трое, спасательная операция длится уже более 4 часов. На месте работают 70 сотрудников МЧС.
Спасатели испытывают сложности в связи с огромным количеством сырого бетона.
