сегодня в 12:56

Под завалами рухнувшего здания на Сахалине нашли труп рабочего

Труп погибшего рабочего извлекли из-под завалов рухнувшего здания в Южно-Сахалинске. Еще двоих людей ищут, сообщает РЕН ТВ .

28 ноября в переулке Энергетиков рухнул строившийся ангар. Травмы получили четверо рабочих, медпомощь потребовалась одному из них.

Под завалами в результате обрушения оказались трое, спасательная операция длится уже более 4 часов. На месте работают 70 сотрудников МЧС.

Спасатели испытывают сложности в связи с огромным количеством сырого бетона.

