Под завалами могут быть люди: в Пермском крае произошло обрушение породы в шахте

Два работника могут быть под завалами после обрушения в шахте в Пермском крае

В Пермском крае произошло обрушение горной породы в шахте «Уралкалия». Под завалами могут быть два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

ЧП случилось в Соликамском районе края. На месте случившегося работают оперативные службы.

В ноябре 2024 года произошло обрушение кровли в шахте «Таштагольская» в Кемеровской области. В результате случившегося погиб один из горняков. По факту произошедшего возбуждали уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

За месяц до обрушения на «Таштагольской» три работника погибли из-за ЧП на руднике в Камчатском крае.