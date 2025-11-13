Под Волгоградом мужчина изрезал ножом коллегу из-за тельняшки ВДВ

В станице Суводской Волгоградской области 31-летний мужчина изрезал коллегу-турка на рабочем месте за тельняшку ВДВ, сообщает V1.ru .

Агрессору не понравилось, что турок, который не служил в армии, приходил на работу в тельняшке ВДВ. После нападения на крики пострадавшего сбежались рабочие. Мужчину увезли в больницу.

По словам источника, знакомого с ситуацией, инцидент произошел 10 ноября на базе предприятия, где выращивают зерновые культуры.

«Это произошло утром, но рабочие все были уже на месте. Там же работает и мать с отцом нападавшего», — поделился источник.

Он добавил, что агрессор отозвал коллегу в другое место, а затем все услышали крики. Пострадавший рабочий был в куртке, которая и спасла его от глубоких ранений.

Нападавший ранее служил в ВДВ, его брат погиб на СВО. Работники отметили, что мужчина нормальный, спокойный, ничего подобного за ним не было замечено.

Пострадавший живет в другом селе, он многодетный отец.

