Под ведущей Первого канала Екатериной Андреевой в прямом эфире сломался стул

Под известной ведущей программы «Время» на Первом канале Екатериной Андреевой во время прямого эфира сломался стул, сообщает Ura.ru .

Инцидент произошел накануне в прямом эфире информационной телепрограммы.

На опубликованных кадрах видно, как телеведущая рассказывает о Международном фестивале архивных фильмов в Москве. Затем под Андреевой ломается стул, однако ей удается сохранить равновесие и продолжить программу.

Ранее ведущий прогноза погоды на американском телеканале NBC6 Джон Моралес не смог сдержать слез в прямом эфире, рассказывая о разрушительном урагане «Милтон», надвигавшемся на Флориду.