Под Самарой в ходе атаки ВСУ пострадал мужчина
Федорищев: мужчина получил ранения от падения обломков дрона ВСУ под Самарой
Фото - © Медиасток.рф
В результате падения обломков вражеского беспилотника в Самарской области пострадал один человек. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
В ходе ночной атаки над территорией области было уничтожено пять дронов украинского производства. От их обломков пострадал местный житель, который был доставлен в медицинское учреждение.
«К сожалению, в результате падения обломков БПЛА пострадал один мужчина. Он госпитализирован, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Федорищев.
Промышленные, социальные и жилые объекты в результате происшествия не повреждены. На местах падения обломков вражеского дрона работали оперативные службы.
