Под Самарой в ходе атаки ВСУ пострадал мужчина

сегодня в 09:44

Федорищев: мужчина получил ранения от падения обломков дрона ВСУ под Самарой

В результате падения обломков вражеского беспилотника в Самарской области пострадал один человек. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

В ходе ночной атаки над территорией области было уничтожено пять дронов украинского производства. От их обломков пострадал местный житель, который был доставлен в медицинское учреждение.

«К сожалению, в результате падения обломков БПЛА пострадал один мужчина. Он госпитализирован, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Федорищев.

Промышленные, социальные и жилые объекты в результате происшествия не повреждены. На местах падения обломков вражеского дрона работали оперативные службы.

