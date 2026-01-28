Под Ростовом цыгане избивают одноклассницу за то, что она потеряла отца на СВО

В Ростовской области цыгане избивают и травят одноклассницу за то, что ее отец погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Многонационал» .

Инцидент произошел в школе № 1 станицы Ольгинской. Ранее СМИ сообщали, что в школе под Ростовом девочка потеряла сознание после сильного удара одноклассника в голову.

По словам источника, школьницу по имени Мира избил цыган Миша П. Одноклассник ударил девочку, потому что ее отец погиб на СВО.

Юноша ударил сильно одноклассницу школьницу головой об дверной косяк, после чего она потеряла сознание и рухнула на пол. Мама Миры приехала в школу после звонка подруги ее дочери.

Сотрудники областного подразделения по делам несовершеннолетних разбираются в случившемся. Выяснилось, что цыгане не в первый раз обижают Миру. Они насмехаются над одноклассницей из-за смерти ее отца в зоне СВО, дразня словами «у меня хотя бы отец есть».

