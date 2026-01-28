Жесткое видео: ученица рухнула без сознания, получив удар в голову от одноклассника
Школьница потеряла сознание после удара одноклассника в Ростовской области
В школе Ростовской области девочка потеряла сознание после сильного удара одноклассника в голову, сообщает Ura.ru.
На видео, которое сняли школьники, показано, что мальчик бьет стоящую в дверях девочку по голове, после чего та падает на пол. Слышны крики ужаса и смех.
Как рассказала мама пострадавшей, девочку систематически травят одноклассники из-за гибели ее отца в зоне спецоперации. Как пишут местные СМИ, руководство школы с семьей по этому вопросу не связывалось.
На месте происшествия уже работают сотрудники областного подразделения по делам несовершеннолетних. Специалисты устанавливают и опрашивают всех участников инцидента, а также возможных очевидцев происшествия.
