Жесткое видео: ученица рухнула без сознания, получив удар в голову от одноклассника

В школе Ростовской области девочка потеряла сознание после сильного удара одноклассника в голову, сообщает Ura.ru .

На видео, которое сняли школьники, показано, что мальчик бьет стоящую в дверях девочку по голове, после чего та падает на пол. Слышны крики ужаса и смех.

Как рассказала мама пострадавшей, девочку систематически травят одноклассники из-за гибели ее отца в зоне спецоперации. Как пишут местные СМИ, руководство школы с семьей по этому вопросу не связывалось.

На месте происшествия уже работают сотрудники областного подразделения по делам несовершеннолетних. Специалисты устанавливают и опрашивают всех участников инцидента, а также возможных очевидцев происшествия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.