Под Рязанью рабочие рухнули в колодец, есть погибший

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Один из рухнувших в колодец в Рязанской области рабочих погиб

В Рязанской области в колодец рухнули трое рабочих, один из них погиб, а двоих пострадавших доставили в одну из местных больниц, сообщает «МК в Рязани» .

Какой вид работ выполняли рабочие, не уточняется. Происшествие случилось в поселке Центральный Милославского района 16 июля.

Пострадавших доставили в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Пациентов поместили в отделение реанимации, оба мужчины находятся в сознании.

Ранее на Урале суд обязал коммунальщиков выплачивать денежную компенсацию подростку, который упал в колодец с горячей водой. Деньги в размере 400 тысяч рублей 14-летнему юноше должна перечислить Екатеринбургская теплоснабжающая компания и «Орджоникидзевская УЖК».