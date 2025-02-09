Под Москвой несколько тысяч жителей остались без света

Несколько тысяч жителей остались без света в поселении Московский недалеко от столицы, сообщает SHOT .

По предварительной информации, это произошло из-за аварии на местной электроподстанции.

По словам местных жителей, свет в нескольких жилых домах пропал около девяти часов вечера. Отмечается, что часть жильцов застряла в лифтах, на место вызваны вызваны спасатели и электрики.

Ранее сообщалось, что подачу электроэнергии в Северном районе Москвы возобновили. Света не было несколько часов из-за повреждения силового кабеля.