Под Мангеймом сирийца задержали по делу об убийстве украинки

В убийстве украинки в Германии подозревают ее 17-летнего знакомого

В лесу недалеко от Мангейма нашли тело 19-летней гражданки Украины. В убийстве подозревают ее бывшего 17-летнего молодого человека, сообщает «Царьград» .

Тело девушки обнаружили в лесном массиве. По данным местных СМИ, следствие считает, что к преступлению причастен 17-летний сирийский мигрант, состоявший с ней в отношениях. Подозреваемого уже задержали.

По версии правоохранителей, юноша заманил девушку в лес и жестоко избил ее на почве ревности. От полученных травм она скончалась.

Погибшую звали Мария. В 2022 году она вместе с семьей переехала в Германию. Мать девушки рассказала, что дочь собиралась расстаться с молодым человеком, который стал проявлять агрессию.

Родственники за несколько месяцев до трагедии просили его не приходить в дом. Девушка планировала обратиться в полицию, однако не успела.

