Под Харьковом заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры

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Компания «Украинские железные дороги» (Укрзалізниця) заявила о повреждении железнодорожной инфраструктуры под Харьковом в результате взрыва, сообщает радио Sputnik .

«Повреждены здания и подвижной состав. Кроме того, из-за последствий ударов была повреждена контактная сеть на выезде из самого Харькова», — говорится в публикации.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работают компетентные службы.

Ранее в Харькове неизвестный мужчина открыл огонь по мирным жителям. Стрелка заметили на улице Ландау.