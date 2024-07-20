Под Харьковом заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры
Ж/д инфраструктура оказалась повреждена взрывом в Харьковской области
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Компания «Украинские железные дороги» (Укрзалізниця) заявила о повреждении железнодорожной инфраструктуры под Харьковом в результате взрыва, сообщает радио Sputnik.
«Повреждены здания и подвижной состав. Кроме того, из-за последствий ударов была повреждена контактная сеть на выезде из самого Харькова», — говорится в публикации.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работают компетентные службы.
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