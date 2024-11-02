Под Екатеринбургом мужчина вонзил шампур в приятеля, ударившего свою подругу

В Свердловской области мужчина вонзил шампур в сердце знакомого, который до этого ударил свою подругу. Пострадавший скончался, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в частном доме в Заречном. Двое друзей проводили совместный досуг: ели шашлыки и выпивали. В какой-то момент между ними возник конфликт.

Во время ссоры пьяный 35-летний мужчина схватил шампур и вонзил его прямо в сердце своего 26-летнего приятеля. Пострадавшему вызвали скорую, но его не смогли спасти.

Подозреваемый во время допроса свою вину признал. Он также рассказал, что стало причиной конфликта. По словам мужчины, незадолго до этого его приятель ударил свою подругу.

Обвиняемый возмутился такому поступку, заявив, что женщин бить нельзя, но друг попросил не вмешиваться. После этого между мужчинами и началась ссора, которая закончилась трагически. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее нижегородец зарезал знакомого в пылу ссоры. Он обвинен по статье об убийстве и отправлен под стражу.