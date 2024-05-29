Под Екатеринбургом аферисты-строители разгромили забор семье бойца СВО

В Богдановичском районе Свердловской области аферисты-строители устроили погром на участке, принадлежащем семье бойца СВО, которая ранее обратилась к ним с просьбой установить новый забор, сообщает e1.ru .

На стройфирму Валентина наткнулась, обнаружив рекламный буклет в своем почтовом ящике. Условия выполнения работ показались женщине отличными — пенсионерам обещал скидку. Своими силами установить забор жительница не могла — она проживает с 84-летней мамой дочкой, а ее зять уехал на СВО.

Вызванные по телефону строители проехали на место посмотреть, что необходимо сделать. Валентина отдала им 230 тыс. рублей за 46 м забора из профлиста, письменного договора заключено не было, расписку они отказались давать.

Ограждение поставили за двое суток, хозяйка пригляделась и поняла, что все стоит криво, а профлисты разноцветные. В результате пришлось звать на помощь родственника. К тому времени, когда он приехал, стоимость услуг выросла до 430 тыс. рублей. Таких денег у семьи не оказалось, возник спор, после которого рабочие уехали.

На следующее утро представители стройфирмы начали названивать с угрозами. Они оказались не армянами, как представлялись ранее, а цыганами. Заявили, что приедут всем табором и подожгут дом.

Через день трое неизвестных проехали на автомобиле к дому Валентины и начали требовать деньги. Тогда женщина позвонила соседу-юристу, а он вызвал на место полицейских. Приехавшие правоохранители взяли со всех объяснения, посоветовали обращаться в суд.

Как только полиция уехала, вымогатели вернулись и начали колуном рушить забор. 84-летняя бабушка вышла защищать забор, но даже ее мужчины игнорировали. Этот эпизод попал на видео, он также сопровождался угрозами.

Вызванные вновь полицейские прибыли, когда часть забора было уже не спасти, а горе-строителей и след простыл. В результате пожилой женщине стало плохо с сердцем, ей пришлось вызывать скорую помощь. А Валентина написала заявление об угрозах.

Вторая сторона конфликта утверждает, что стоимость работ возросла с согласия хозяев. Договор не стали составлять, потому что посчитали Валентину «здравомыслящим человеком». А разрушить забор им якобы посоветовала полиция.