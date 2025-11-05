Под Белгородом задержали военного, убившего мужчину и изнасиловавшего его жену

В Белгородской области задержали военнослужащего Алексея К., который убил местного жителя и изнасиловал его супругу, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Военный был задержан в населенном пункте Вознесеновка Шебекинского округа. Алексей зашел в местный магазин, где его задержали военнослужащие.

В октябре военный проник в жилой дом в поселке Новая Таволжанка, где убил хозяина и изнасиловал его супругу. Преступник был задержан 30 октября, но вечером следующего дня ему удалось сбежать из-под стражи.

В начале ноября 2025 года следователи начали проверять Алексея К. на причастность к еще одному убийству. Согласно данным ведомства, оно произошло в тот же день в населенном пункте Новая Таволжанка.

