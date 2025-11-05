Под Белгородом задержали военного, убившего мужчину и изнасиловавшего его жену
В Белгородской области задержали военнослужащего Алексея К., который убил местного жителя и изнасиловал его супругу, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Военный был задержан в населенном пункте Вознесеновка Шебекинского округа. Алексей зашел в местный магазин, где его задержали военнослужащие.
В октябре военный проник в жилой дом в поселке Новая Таволжанка, где убил хозяина и изнасиловал его супругу. Преступник был задержан 30 октября, но вечером следующего дня ему удалось сбежать из-под стражи.
В начале ноября 2025 года следователи начали проверять Алексея К. на причастность к еще одному убийству. Согласно данным ведомства, оно произошло в тот же день в населенном пункте Новая Таволжанка.
