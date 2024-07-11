Под Белгородом после дронов ВСУ в больницу за помощью обратились 6 человек

Гладков сообщил о шести пострадавших после атаки дронов ВСУ под Белгородом

После украинской атаки с применением дронов в Борисовском районе и Грайворонском городском округе Белгородской области травмы получили шесть человек, всем им потребовалась медицинская помощь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале .

По словам Гладкова, в селе Березовка дрон атаковал движущийся автомобиль. В салоне находились два человека — водитель и пассажир. Они оба получили травмы и доставлены бригадами скорой помощи в областную клиническую больницу. Медики оказывают пациентам всю необходимую помощь.

«Также в Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратились двое мужчин, которые ранее пострадали при атаке дрона на служебный автомобиль на участке автодороги Байцуры — Грузское. Пострадавшие с закрытыми черепно-мозговыми травмами бригадами скорой транспортируются в городскую больницу № 2 города Белгорода», — пояснил Гладков.

Еще две женщины пострадали в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. По ним ударил дрон-камикадзе, когда те двигались по дороге в автомобиле. Обе женщины в больнице с различной степени тяжести травмами конечностей.

Ранее в Белгородской области атаке со стороны ВСУ подверглись два села. В этих населенных пунктах обошлось без жертв.