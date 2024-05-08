сегодня в 10:29

Под Авдеевкой обнаружили заминированный схрон ВСУ с западным оружием

УФСБ по Донецкой Народной Республике заявило об обнаружении под Авдеевкой заминированного схрона ВСУ с западным оружием — гранатометами и боеприпасами, сообщает ТАСС .

Схрон с иностранным оружием выявили благодаря слаженным действиям органов военной контрразведки и УФСБ России по ДНР.

В тайнике нашли ручные противотанковые гранатометы Sakrat производства Швеции, ПТРК FGM-148 Javelin американского производства, выстрелы осколочных гранатометов ВОГ-25 и реактивные пехотные огнеметы.

В ведомстве подчеркнули, что контрразведка продолжает работу на освобожденных территориях.

На территории Авдеевки в ДНР были обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток. Такое преступление в отношении граждан будет расследоваться.