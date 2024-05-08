Под Авдеевкой обнаружили заминированный схрон ВСУ с западным оружием
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УФСБ по Донецкой Народной Республике заявило об обнаружении под Авдеевкой заминированного схрона ВСУ с западным оружием — гранатометами и боеприпасами, сообщает ТАСС.
Схрон с иностранным оружием выявили благодаря слаженным действиям органов военной контрразведки и УФСБ России по ДНР.
В тайнике нашли ручные противотанковые гранатометы Sakrat производства Швеции, ПТРК FGM-148 Javelin американского производства, выстрелы осколочных гранатометов ВОГ-25 и реактивные пехотные огнеметы.
В ведомстве подчеркнули, что контрразведка продолжает работу на освобожденных территориях.
На территории Авдеевки в ДНР были обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток. Такое преступление в отношении граждан будет расследоваться.