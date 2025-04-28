Почти порвало на части: видео жуткой аварии с Audi на севере Москвы
Audi протаранила пешехода и въехала в столб в Москве
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Автомобиль Audi протаранил пешехода, после чего врезался в столб в Москве. Травмы получили два человека, сообщает SHOT.
Audi въехал в столб на большой скорости. Удар был настолько сильным, что авто практически порвало на две равные части.
По словам очевидцев, мужчина, сидевший за рулем черной Audi, выехал на огромной скорости из-за угла, протаранил пешехода, стукнулся о бордюр, а затем въехал в столб. Инцидент произошел на улице Правды.
Автомобиль, по словам очевидцев, ехал со скоростью около 100 километров в час. Пострадали водитель и пешеход. Их госпитализировали.
Ранее в центре Москвы электробус сбил пешехода. Авария произошла на улице Маросейке у дома 7/8.