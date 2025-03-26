Почти 500 абонентов в Горловке остались без света из-за обстрелов ВСУ Происшествия сегодня в 00:20

Почти 500 абонентов в Горловке в Донецкой Народной Республике остались без энергоснабжения из-за обстрелов ВСУ, сообщается в Telegram-канале управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Отмечается, что повреждена линия 6 кВ, обесточено 7 трансформаторных подстанций, без энергоснабжения 482 абонента поселка Победы. Кроме того, повреждены 4 частных жилых дома. Ранее пресс-служба Минобороны сообщала, что в ночь на субботу над восемью российскими регионами, Черным и Азовским морями сбили 47 беспилотников ВСУ.