сегодня в 23:15

Почти 50 человек погибли из-за атак США и Израиля по провинции Исфахан

В результате атак США и Израиля по иранской провинции Исфахан скончались 47 человек. Это произошло за 3 дня, сообщает ТАСС .

По данным СМИ, смерти зафиксированы в разных районах провинции.

На данный момент ситуация с безопасностью находится под пристальным наблюдением. Медицинские организации оказывают гражданам необходимые услуги.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. В ответ Тегеран стал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.