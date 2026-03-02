Почти 50 человек погибли из-за атак США и Израиля по провинции Исфахан
В результате атак США и Израиля по иранской провинции Исфахан скончались 47 человек. Это произошло за 3 дня, сообщает ТАСС.
По данным СМИ, смерти зафиксированы в разных районах провинции.
На данный момент ситуация с безопасностью находится под пристальным наблюдением. Медицинские организации оказывают гражданам необходимые услуги.
Израиль и США начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. В ответ Тегеран стал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы.
