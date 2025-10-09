Почти 300 «нетрезвых» ДТП случилось в Нижегородской области в 2025 году

сегодня в 18:46

269 ДТП произошло из-за пьяных водителей в Нижегородской области в 2025 году

269 дорожно-транспортных происшествий случились с участием нетрезвых водителей в Нижегородской области в 2025 году. По параметру регион оказался на втором месте антирейтинга в РФ, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на специалистов исследовательского агентства «ПромРейтинг».

Первую позицию по количеству ДТП с участием нетрезвых водителей занял Краснодарский край — там их было 327. На третьем месте оказался Красноярский край с 250 случаями.

В 2025 году в Нижегородской области было 3 347 ДТП. Если сравнивать с 2024 годом, число аварий уменьшилось на 2,3%.

Лидерами по количеству ДТП с января по август 2025 года стала Москва — там случились 6,1 тыс. столкновений. На втором месте оказался Краснодарский край с 4 361 случаем.

Ранее полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя Porsche Cayenne, который, будучи нетрезвым, пробил ограждение и упал в реку Фонтанку в центре Санкт-Петербурга. Пассажирка погибла.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.