Дело завели на пьяного водителя, чей Porsche рухнул в Фонтанку в Петербурге

Полиция возбудила уголовное дело на водителя Porsche Cayenne, попавшего в смертельное дорожно-транспортное происшествие в Петербурге. Иномарка протаранила ограждение рядом с Летним садом и свалилась в реку Фонтанку, пассажирка погибла, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 3 октября в 05:45 в Центральном районе города. Водителя увезли в больницу с признаками алкогольного опьянения. У него были травмы средней тяжести. От медосвидетельствования мужчина отказался.

Пассажирка погибла до приезда бригады скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителя задержали, если его вина будет доказана, его могут отправить в колонию на срок до 12 лет.

По данным SHOT, за рулем Porsche Cayenne, предположительно, находился 33-летний Данил В. Он приобрел автомобиль 3 года назад. За этот период мужчину штрафовали примерно 80 раз. Среди нарушений — превышение скорости, проезд на красный свет и иное. 11 штрафов на сумму около 13 тыс. рублей до сих пор не были оплачены.

