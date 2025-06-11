Почти 160 ДТП с участием электросамокатов произошло в Москве с начала 2025 года

В этом году зафиксировано почти 160 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). В авариях с участием электросамокатов в столице за первые 5 месяцев этого года пострадали 170 человек и один погиб, сообщил начальник управления ГУ ГИБДД МВД России по городу Москве Александр Быков.

«В текущем году зафиксировано 159 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Эта цифра значительно ниже той, что мы регистрировали в прошлом году, на 2/3. В этом году у нас один человек погиб, а это сокращение динамики по погибшим на 3/4. 170 человек получили травмы, тут тоже снижение показателя на 2/3», — сообщил Быков.

Он добавил, что за этот период сотрудники Госавтоинспекции составили более 21 тыс. материалов на водителей СИМ, нарушавших ПДД. Почти в каждом третьем из таких ДТП дети оказывались пострадавшими.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин заявил, что рост количества ДТП с электросамокатами связан с популярностью СИМ. По его словам, количество успешных поездок выше, чем количество аварий.