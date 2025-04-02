Шейкин: число поездок на самокатах без аварий намного больше, чем ДТП с ними

Рост количества ДТП с электросамокатами связан с популярностью СИМ (средств индивидуальной мобильности), сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

«Важно понимать, что с увеличением аварийности увеличивается количество поездок и наоборот. Количество успешных поездок на электросамокатах кратно выше, чем количество аварий с ними», — объяснил журналистам Шейкин.

Он также отметил важность эффекта «низкой базы».

«Так как в этом виде транспорта мы стартовали почти с самого нуля, то отсюда и такой рост показателей травм и ДТП», — добавил сенатор.