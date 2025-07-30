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Почти 1 млн жителей Японии эвакуировали из-за риска цунами после землетрясения

Почти миллион жителей Японии эвакуировали из-за опасности цунами после сильнейшего землетрясения на российской Камчатке. Волна также идет к западному побережью США и Канады, сообщает Baza .

Из районов Японии, которые находятся рядом с водой, провели эвакуацию около 900 тыс. человек. Там волны вынесли на берег несколько китов.

В американском штате Гавайи работают сирены, в океане заметили появление сильных волн. В отелях туристы разбивают палатки. Люди пытаются подняться на возвышенности.

Угрозу цунами объявили в Перу, Чили, Эквадоре, Мексике, на Соломоновых островах.

Ночью 30 июля на российской Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало одним из самых крупнейших в истории региона. Объявлена угроза цунами.

Ранее видео с жуткими последствиями землетрясения в Северо-Курильске в Сахалинской области опубликовали в Сети. Здания, которые находились рядом с берегом, затопило.