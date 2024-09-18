По всему Ливану взрываются смартфоны

Во время кибератаки у жителей Ливана взрываются смартфоны и другие устройства, которые работают на литийионных аккумуляторах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

В соцсетях даже появилась фотография iPhone, который якобы взорвался вместе с другими устройствами. Однако местные опровергли информацию и сказали, что с продукцией Apple все хорошо. Скорее всего, вброс устроили спецслужбы Израиля, сообщает Mash.

Журналисты телеканала аль-Джадид отмечали, что по итогам сегодняшней детонации устройств по всему Ливану умер один человек. Около 100 жителей страны ранены, пишет РИА Новости.

Ранее в Ливане начали одновременно взрываться машины, мопеды и электроника.