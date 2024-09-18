В Ливане начали одновременно взрываться машины, мопеды и электроника

Машины, мопеды, солнечные батареи, кухонные приборы и другая электроника — все это начало одновременно взрываться в Ливане, сообщает Mash .

Очевидцы на улицах Бейрута фиксируют, как внезапно начинают загораться автомобили и мопеды. Сначала машины издают вибрацию, а затем детонирует. Они загораются изнутри. В результате таких взрывов, предварительно, пострадали 150 человек.

Взрывы происходят по всему Ливану. Также «сходят с ума» солнечные батареи и кухонные приборы. В одном из уличных заведений общепита рванула вся электроника. Там начался пожар. Очевидцы запечатлели на видео кадры с мест происшествия. Судя по ним, внутри помещения после взрыва творится настоящий хаос и разруха.

Ранее также стало известно, что в Ливане сдетонировали более 500 раций и радиоприемников «Хезболлы». По данным Baza, в результате новых взрывов коммуникационных устройств пострадали более 100 человек. Об этом сообщил канал AL ADATH.

Reuters отмечает, что рации были приобретены около пяти месяцев назад. Это произошло в одно время с закупкой пейджеров.

17 сентября в Ливане начали детонировать пейджеры. Движение «Хезболлах» возложило ответственность за взрывы на Израиль.

Количество пострадавших в результате детонации пейджеров увеличилось до 4 тыс. Также погибло 11 человек.